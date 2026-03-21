Çankırı'da bariyere ve bir araca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil bariyere çarparak başka bir araca çarptı. Kazada 66 yaşındaki sürücü ve iki yolcu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, C.A. (66) yönetimindeki 28 EL 447 plakalı otomobil, sağanağın etkili olduğu İğdir köyü mevkisinde bariyere çarpıp savruldu, ardından aynı yönde seyreden ve sürücüsü öğrenilemeyen 06 VNH 66 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden C.A. (66) ile aynı araçta bulunan H.A. (63) ve Z.A. (24) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Kurşunlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Ülkü Yaşar Özen
