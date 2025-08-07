Çankırı'da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Çankırı'nın Korgun ilçesinde bir döküm fabrikasında çalışan 35 yaşındaki işçi A.Ö, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İş arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından A.Ö, Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan A.Ö, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
