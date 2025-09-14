Çankırı'da Ekmek Pişirilen Evde Yangın Çıktı
Çankırı'nın Şabanözü ilçesindeki Büyükyakalı köyünde imece usulü ekmek pişirilen evde çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yangına müdahale etti.
Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde çıkan yangında ekmek pişirilen ev kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Büyükyakalı köyünde imece usulü ekmek pişirilen evde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, ekmek evi ve bitişiğindeki depo kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Kadir Uğuz - Güncel