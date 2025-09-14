Haberler

Çankırı'da Ekmek Pişirilen Evde Yangın Çıktı

Çankırı'nın Şabanözü ilçesindeki Büyükyakalı köyünde imece usulü ekmek pişirilen evde çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yangına müdahale etti.

Kaynak: AA / Kadir Uğuz - Güncel
