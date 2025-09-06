Haberler

Çankırı'da Doğal Gaz Borusunda Sızıntı Oluştu

Güncelleme:
Çankırı'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde kepçenin deldiği doğal gaz borusunda sızıntı meydana geldi. Güvenlik önlemleri alındı ve ekipler boruyu onardı.

Çankırı'da çalışma sırasında kepçenin deldiği doğal gaz borusunda sızıntı oluştu.

Cumhuriyet Mahallesi İplik Pazarı Sokak'ta doğal gaz hattı çalışması yapan kepçenin boruyu delmesi sonucu çevreyi doğal gaz kokusu sardı.

İhbar üzerine, olay yerine gelen ekipler gaz akışını kesti.

Bölgede güvenlik önlemi alınmasının ardından ekipler doğal gaz borusunu onardı.

Müdahalenin ardından çalışmalar tekrar başladı.

