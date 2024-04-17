Çankırı'da çıkan yangında 2 ev ve 3 ahır kullanılamaz hale geldi

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde çıkan yangında 2 ev ve 3 ahır kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Çakırlar köyünde Azime E'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine alevler, yandaki boş eve sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Yapraklı Belediyesi ve Çankırı Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü arazöz ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında 2 ev ve 3 ahır zarar gördü.