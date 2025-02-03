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Çankırı'da Çiğdemler Erken Açtı

Çankırı'da Çiğdemler Erken Açtı
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Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde baharın müjdecisi çiğdemler, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle erken açtı. Sarı ve beyaz renkli çiğdemler, doğada güzel görüntüler oluşturdu.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde, baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler erken açtı.

Kentte son günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

İlçede genellikle mart ayında açan çiğdemler, sıcak havanın etkisiyle erken açtı.

Halk arasında "baharın müjdecisi" olarak bilinen sarı ve beyaz renkli çiğdemler doğada güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA / Oruç Emre Gümüş - Güncel
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