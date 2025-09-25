Haberler

Çankırı'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı
Çankırı'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Namık Kemal Parıltı Caddesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda C.T. (42), Y.T. (29) ve A.A.T. (22) bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
