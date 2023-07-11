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Çankırı'da beton mikseri ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, beton mikseri ile çarpışan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Şabanözü İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde beton mikseri ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İrfan Akdemir'in kullandığı 06 GMZ 79 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Çubuk-Şabanözü Kavşağı'nda Serdar Çeltikoğlu idaresindeki 06 DH 6046 plakalı beton mikseri ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan eşi Ayşe Akdemir yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Şabanözü İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kadir Uğuz - Güncel

Şabanözü Çankırı Güncel Haberler

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