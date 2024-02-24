Çankırı'da AK Parti Gençlik Kolları Berat Kandilini Kutladı

Çankırı'da AK Parti Gençlik Kolları vatandaşların Berat Kandilini kutladı.

Kurşunlu AK Parti Gençlik Kolları Merkez Camisi ve ilçedeki tüm camilerde yatsı namazı sonrası kandil dolayısıyla stant açtı.

Cemaatin kandilini kutlayan partililer kolonya ve lokum ikramında bulundu.