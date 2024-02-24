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Çankırı'da AK Parti Gençlik Kolları Berat Kandilini Kutladı

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Çankırı'da AK Parti Gençlik Kolları, Kurşunlu AK Parti Gençlik Kolları Merkez Camisi ve ilçedeki tüm camilerde yatsı namazı sonrası kandil dolayısıyla stant açarak vatandaşların Berat Kandilini kutladı. Partililer, cemaate kolonya ve lokum ikramında bulundu.

Çankırı'da AK Parti Gençlik Kolları vatandaşların Berat Kandilini kutladı.

Kurşunlu AK Parti Gençlik Kolları Merkez Camisi ve ilçedeki tüm camilerde yatsı namazı sonrası kandil dolayısıyla stant açtı.

Cemaatin kandilini kutlayan partililer kolonya ve lokum ikramında bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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