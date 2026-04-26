Çankırı'da ağabeyi tarafından vurulan kişi öldü

Çankırı'da ağabeyi tarafından vurulan Hasan H. hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İl Sağlık Müdürlüğünde memur olduğu öğrenilen Hasan H. Yapraklı ilçesi Akyazı Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle ağabeyi Recep H. tarafından vurularak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hasan H. burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Recep H'nin yakalaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın
