Çankırı'da örgün eğitimle birlikte hafızlığını tamamlayan 68 öğrenci icazet aldı

Çankırı'da hafızlık eğitimlerini tamamlayan 68 öğrenci için icazet merasimi düzenlendi.

İl Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi kapsamında Hacı Murad-ı Veli Proje İmam Hatip Ortaokulu Proje Erkek-Kız Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için Hacı Murad-ı Veli İmam Hatip Külleyesi Spor Salonu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Beştepe Millet Camisi İmam Hatibi hafız Tayyib Hoş'un Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından okul tanıtım videosu izlendi.

Vali Hüseyin Çakırtaş, burada yaptığı konuşmada, anlamlı ve bereketli bir ana şahitlik etmek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Kur'an-ı Kerim'in insanlığa gönderilmiş en büyük rahmet olduğunu vurgulayan Çakırtaş, "Bugün icazet alacak 68 hafızımız, uzun ve meşakkatli bir yolculuğun ardından bu büyük şerefe ulaştı. Fedakarlıklar, sabır ve dualarla örülen yılların sonunda bugün burada bulunuyorlar. Her biri, Kur'an'ın emanetini gönlünde taşıyan birer nefer oldular." dedi.

Alınan icazetin bir başlangıç olduğunun altını çizen Çakırtaş, "Sizler artık sadece Kur'an'ı ezbere bilen değil, onu yaşayan, anlatan ve temsil eden insanlar olma sorumluluğunu da taşıyorsunuz. Kur'an ahlakını yaşayan gençlerimizle geleceğimiz güçlenecektir. Sizlerin güzel ahlakı, tevazusu, merhameti ve örnek duruşu en etkili tebliğ olacaktır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Çankırı Milletvekili ve Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da hafızlığın şereflerin en büyüklerinden, en güzellerinden bir tanesi olduğunu belirtti.

Hafızların yetiştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Akbaşoğlu, "Baştan sona onu hıfz eden, onu zihnine, gönlüne, bütün hücrelerine nakşeden hafızlarımızın şerefi buradan doğmaktadır. Ne güzel bir netice, ne büyük bir payedir. Allah bu yavrularımızın şefaatine bizleri nail eylesin. Bu güzelliği hep beraber yaşadık, inşallah bundan sonra da başta Hacı Murad-ı Veli Ortaokulumuz olmak üzere Kur'an kurslarımızda bu güzellikleri yaşatmaya devam edelim. Her türlü maddi manevi desteği birlikte oluşturalım." diye konuştu.

İl Müftüsü Mehmet Şahin de Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi'ni başarıyla yürüttükleri Hacı Murad-ı Veli Proje İmam Hatip Ortaokulu'ndan 2023 yılından bugüne kadar sadece proje kapsamında 68 öğrenciyi mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarına işaret ederek "İl genelinde hafızlık eğitimine aktif olarak devam eden 338 öğrencimiz bulunmaktadır. Bu fidanlarımızın 209'u il merkezinde, 129'u ise ilçelerimizde büyük heyecan ve azimle derslerini sürdürmektedir. Ayrıca, Hacı Murad-ı Veli Proje İmam-Hatip Ortaokulu çatısı altında örgün eğitimleriyle birlikte hafızlık yolculuğuna devam eden 102 evladımız da inşallah geleceğin hafızları ve alimleri olarak arkalarından gelen nesillere rehberlik edeceklerdir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi hafız Bünyamin Topçuoğlu tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, hafız öğrenciler adına Sümeyye Acar konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Eğitim Daire Başkanı İbrahim Yılmaz'ın duasının ardından hafızlara belgeleri verildi.