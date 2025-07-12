Çankırı'da 40 Hektar Ormanlık Alan Yangında Zarar Gördü
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 10 Temmuz'da çıkan orman yangınında 40 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangına hızlı müdahale ile kontrol altına alındığı açıklandı.
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 10 Temmuz'da çıkan yangında 40 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 10 Temmuz saat 19.09'da Çeltikbaşı mevkisinde çıkan orman yangınına yönelik ihbar üzerine ekiplerin hızla harekete geçtiği, ilk müdahalenin saat 19.24 itibarıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.
Yoğun çalışmalar sonucu yangının kontrol altına alındığı ifade edilen açıklamada, yangında yaklaşık 40 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel