Çankırı'da 16. İstiklal Yolu Yürüyüşü başladı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde düzenlenen 16. İstiklal Yolu Yürüyüşü başladı.

Derbent Şehitliği'ndeki anıta Ilgaz Kaymakamı Burak Yılmaz ve Belediye Başkanı Mehmed Öztürk'ün çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi, saygı atışı gerçekleştirildi.

İlçe merkezine gelen katılımcılar, burada Ilgaz Şehitliği'ne ziyarette bulunarak dua etti.

Ziyaretin ardından temsili cephane taşıyan kağnı ve bando eşliğinde Karayolları 157. Şube'ye kadar kortej yürüyüşü yapıldı.

Program sonrası Ilgaz Belediyesince katılımcılara keşkek ikramında bulunuldu.

Etkinliğe, Vali Mustafa Fırat Taşolar, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
