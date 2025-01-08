Üye Girişi
Haberler
Ünlü fenomen Kerimcan Durmaz tutuklandı

Kerimcan Durmaz tutuklandı
ABD'deki orman yangınında dünyaca ünlü oyuncuların malikaneleri de küle döndü

Ünlü isimlerin evleri küle döndü lüks araçlar canlı yayında ezildi
Çarşaf çarşaf belge yayınladılar: Esma Esad İngiliz istihbaratına çalışmış

Esma Esad'ın ajan olduğu ortaya çıktı! İşte hizmet ettiği ülke
Hamas'tan Trump'ın 'Rehineleri bırakın yoksa kıyamet kopacak' tehdidine jet yanıt

Trump'ın dünyayı tedirgin eden tehdidine Hamas'tan jet yanıt

Çankırı Belediyesi 21 Bin Ton Asfalt Serimi Gerçekleştirdi

Çankırı Belediyesi 21 Bin Ton Asfalt Serimi Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı Belediyesi, 2023 yılında asfalt serim çalışmalarında 21 bin ton asfalt kullanarak önemli projeler gerçekleştirdi. 2024 yatırım programında kent meydanı, hastane kavşağı ve bağlantı yolları ön planda.

Çankırı Belediyesi tarafından geçen yıl 21 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğünün 2024 yılı yatırım programında öne çıkan çalışmalarının kent meydanı, hastane kavşağı ve Uluyazı bağlantı yolu olduğu belirtildi.

Çankırı Belediyesinin öz bütçesi ile gerçekleştirdiği en büyük proje olan kent meydanı inşaatında yüzde 90 gerçekleşme sağlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başta Abdülhalik Renda ve Buğday Pazarı mahalleleri olmak üzere 2024 yılı kapsamında AB IPA hibe projesi altyapı çalışmaları kapsamında bozulan yollar Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılarak üstyapıda 21 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Fatih ve Esentepe mahalleleri başta olmak üzere 11 kilometre yeni yol açılarak 80 bin metrekare sathi kaplama yapıldı. Bozulan ve yeni açılan yollar başta olmak üzere 20 bin metrekare kaldırım, 10 kilometre bordür, 1,5 kilometre engelli hissedilebilir yüzey kaplaması, yaklaşık 400 metre perde ve taş duvar imalatı yapıldı."

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
img

Uzmanından 7 büyüklüğünde deprem uyarısı! Bir kenti işaret etti
img

Kerimcan Durmaz tutuklandı
img

Türkiye'nin tank satacağını duyunca küplere bindiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pizza Hut ve KFC'nin franchise sözleşmesi feshedildi

2 dev markanın Türkiye'deki tüm şubeleri kapanıyor
Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

Erdoğan'a dikkat çeken çağrı! "Tek yetkili" diyerek seslendi
İşsiz kocasına boşanma davası açan kadın öğretmen, nafaka ödeyecek

Boşanma davası açan kadın öğretmen, mahkemenin kararıyla şoke oldu
Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar başımda bekledi

Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar...
Tuğçe Tayfur'un Ferdi Tayfur'a küfürlü mesaj attığı iddia edildi

Tuğçe Tayfur'dan Ferdi Tayfur'a küfürlü mesaj!
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde taciz skandalı! 23 yaşındaki genç kız mesajları yayınladı

Belediyede taciz skandalı! Genç kız, kendisine atılan mesajı yayınladı

Son Dakika Haberleri

ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 8 Ocak altın fiyatları yükseldi mi? ATV CANLI YAYIN İZLE || 8 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? GELİNİM MUTFAKTA 8 OCAK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 8 Ocak Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı? Kerimcan Durmaz ifadesinde ne dedi? Kerimcan Durmaz ne kadar ceza aldı? Kerimcan Durmaz tutuklandı mı, suçu ne? Kerimcan Durmaz neden tutuklandı? Kerimcan Durmaz kimdir? Kerimcan Durmaz kaç yaşında, nereli? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 8 OCAK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Dün akşam Survivor'da eleme potasına kim gitti? Survivor Batuhan ve Almeda sevgili mi? Almeda ve Batuhan aşk mı yaşıyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 8 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.