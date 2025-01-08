Çankırı Belediyesi 21 Bin Ton Asfalt Serimi Gerçekleştirdi

Çankırı Belediyesi tarafından geçen yıl 21 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğünün 2024 yılı yatırım programında öne çıkan çalışmalarının kent meydanı, hastane kavşağı ve Uluyazı bağlantı yolu olduğu belirtildi.

Çankırı Belediyesinin öz bütçesi ile gerçekleştirdiği en büyük proje olan kent meydanı inşaatında yüzde 90 gerçekleşme sağlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başta Abdülhalik Renda ve Buğday Pazarı mahalleleri olmak üzere 2024 yılı kapsamında AB IPA hibe projesi altyapı çalışmaları kapsamında bozulan yollar Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılarak üstyapıda 21 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Fatih ve Esentepe mahalleleri başta olmak üzere 11 kilometre yeni yol açılarak 80 bin metrekare sathi kaplama yapıldı. Bozulan ve yeni açılan yollar başta olmak üzere 20 bin metrekare kaldırım, 10 kilometre bordür, 1,5 kilometre engelli hissedilebilir yüzey kaplaması, yaklaşık 400 metre perde ve taş duvar imalatı yapıldı."