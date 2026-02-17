Haberler

Ankara'da TIR'ın altında kalan kadın öldü

Ankara'da TIR'ın altında kalan kadın öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki F.A., bir TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, Talatpaşa Bulvarı'nda meydana geldi ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan F.A. (76), TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Talatpaşa Bulvarı'nda bulunan Cebeci Tren İstasyonu'nun önünde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan F.A. isimli kadın, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 74 BV 363 plakalı TIR'ın altında kaldı. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. F.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD görüşmesi sonrası İran'dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık

Dünya rahat nefes aldı: Anlaştık
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı

5 yıl sonra bir ilk! Gayrimenkulde ibre tersine döndü
'Aşkım, sevdam' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde yapıldı! İşte Erdoğan'ın masasındaki anket
Akın Gürlek'ten 4 meslek grubuna videolu mesaj

Bakan Gürlek'ten 4 meslek grubuna videolu mesaj
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı

5 yıl sonra bir ilk! Gayrimenkulde ibre tersine döndü
Asensio, eski hocasını pişman etti

Eski hocasını pişman etti
Osimhen'den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar

"Bana köpek gibi davrandılar" diyerek isyan etti