Ankara'da TIR'ın altında kalan kadın öldü

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan F.A. (76), TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Talatpaşa Bulvarı'nda bulunan Cebeci Tren İstasyonu'nun önünde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan F.A. isimli kadın, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 74 BV 363 plakalı TIR'ın altında kaldı. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. F.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı