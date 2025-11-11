Haberler

Çankaya'da Evde Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Güncelleme:
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ceyhun Atıf Kansu Caddesi'nde bulunan binanın birinci katındaki dairenin bir odasında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
