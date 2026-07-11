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'23 KİŞİ BELEDİYE ÇALIŞANI'

'23 KİŞİ BELEDİYE ÇALIŞANI'
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Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Anıl Çetin, belediye önünde yaptığı açıklamada, 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini, bunlardan 23'ünün belediye çalışanı olduğunu belirtti. Savcılık incelemesi sırasında dijital verilerin bir kopyasının kendilerine teslim edilmediğini ifade eden Çetin, belediyenin şeffaf olduğunu ve düzenli denetimlerden geçtiğini söyledi.

'23 KİŞİ BELEDİYE ÇALIŞANI'

Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Anıl Çetin, belediye önünde basın mensuplarına açıklama yaptı. Çetin, içeride savcılık inceleme yaparken hukuk işleri müdürlüğü avukatlarının gözetime dahi edilmediğini söyledi. Çetin, "Sadece belediyemizin 4 güvenlik görevlisi polis ve savcılarımıza iştirak ettiler. Buradan alınan bilgisayarların, dijital verilerin bir kopyası tarafımıza teslim edilmedi. Alınan dosyaların bir kopyası tarafımıza teslim edilmedi. Çankaya Belediyesi her yıl düzenli olarak Sayıştay denetiminden geçmektedir. Gerektiği zaman mülkiye müfettişlerimizin denetiminden, incelemesinden geçmektedir. Belediyemiz her zaman şeffaftır. Bütün raporlarımız internet sitelerimizde yayımlanmaktadır. Şu an bildiğimiz kadarıyla 36 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Bu 36 kişinin 23'ü belediyemizin çalışanıdır. 13 kişi dışarıdan" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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