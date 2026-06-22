Samsun'da uyuşturucu suçundan aranan hükümlü yakalandı
Samsun'un Canik ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan 8 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. (35), polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Samsun'un Canik ilçesinde hakkında 8 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 8 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K'yi (35) yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü, ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kaynak: AA / Veysel Altun