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Canik Belediyesi Üniversiteye Başlayan Öğrencilere Burs Desteği Verecek

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Samsun'da Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, üniversiteyi ilk kez kazanan öğrencilere burs desteği vereceklerini belirtti.

Sandıkçı, yaptığı yazılı açıklamada, eğitime yönelik projelerle öğrencilerin yanında olmaya devam ettiklerini vurguladı.

Öğrencilerin daima yanında olduklarını aktaran Sandıkçı, "Canik'imizde geleneği sürdürüyoruz. Önceki senelerde olduğu gibi olduğu gibi bu sene de Canik'te üniversiteyi ilk kez kazanan öğrencilerimizin tamamına burs desteği vereceğiz. Bu süreçte öğrencilerimizden tek istediğimiz belirlenen başvuru tarihleri içerisinde belediyemize müracaat etmeleridir. Hayata geçirdiğimiz çalışmalarımızla öğrencilerimizin eğitim hayatına katkıda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Sandıkçı, ilçede eğitime yönelik yeni projeler ve yatırımlara imza atmaya devam edeceklerini, öğrencilerin burs başvuru tarihleri ve burs hakkında detaylı bilgiye Canik Belediyesi sosyal medya hesaplarından ulaşabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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