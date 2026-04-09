Canik Belediyesi projeleri 9 ödül kazandı

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, belediye olarak hayata geçirdikleri projeler ve sürdürdükleri çalışmalarla 7 yılda 9 ödül aldıklarını bildirdi.

Sandıkçı, yaptığı yazılı açıklamada, belediyecilikten eğitime, bilim ve teknolojiden sıfır atığa kadar birçok alanda örnek projeleri ilçeye kazandırmayı sürdürdüklerini belirtti.

Canik'in geleceğine değer katan eserleri hizmete sunmaya devam ettiklerini aktaran Sandıkçı, gençliğe yönelik projelerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, Canik Sıfır Atık Köyü projesiyle de Emine Erdoğan'dan ödül aldıklarına işaret etti.

Eser ve hizmette çıtayı daima yukarıya taşıdıklarını, projelerini ödüllerle taçlandırmaya devam ettiklerini anlatan Sandıkçı, şöyle devam etti:

"Her alanda daha güçlü bir Canik için yorulmak bilmeden çalışıyor, eser ve hizmet seferberliğimizi sürdürüyoruz. 7 yılda farklı alanlarda imza attığımız örnek projelerimizle 9 ödülün sahibi olduk. Gençliğe yönelik projelerimizle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödül aldık. Sıfır atık ve sürdürülebilir çevre hedefiyle hayata geçirdiğimiz projelerimiz, ülkemizdeki sıfır atık projelerini himaye etmeyi sürdüren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi tarafından ödüllendirildi. İlk ve örnek olan, yerel yönetimlerde farkındalık oluşturan projelerimize ve başarılarımıza yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Canik'imiz için var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz."

Sandıkçı, eğitim, bilim ve teknolojiye yönelik çalışmaları da hız kesmeden sürdürdüklerini, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nün Türkiye'deki en başarılı keşif kampüsü seçildiğini kaydetti.