Haberler

Canik Belediyesinden YKS'ye girecek öğrencilere ücret desteği sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Canik Belediyesi, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na başvuran tüm öğrencilerin sınav başvuru ücretlerini karşılayacak. Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, eğitime yönelik desteklerin devam edeceğini açıkladı.

Canik Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ( Yks ) girecek tüm öğrencilerin sınav başvuru ücretini karşılayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede ikamet eden ve 2026 Yks'ye başvuran öğrencilerin sınav ücretleri, herhangi bir özel şart aranmaksızın bu yıl da belediye tarafından ödenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, eğitime yönelik destekleri kesintisiz sürdürdüklerini belirterek, öğrencileri ücretsiz eğitim programlarıyla buluşturmaya devam ettiklerini ifade etti.

Tüm öğrencilerin YKS başvuru ücretini karşıladıklarını vurgulayan Sandıkçı, "Canik'imizde öğrencilerimize yönelik desteklerimize aralıksız devam ediyoruz. Kaliteli ve nitelikli eğitim seferberliğimiz kapsamında eğitime dair yeni projeleri hayata geçiriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2026 yılı başvuru sürecinde de herhangi bir özel şart olmaksızın ilçemizde YKS'ye girecek tüm öğrencilerimizin sınav başvuru ücretlerini karşılayacağız." ifadelerini kullandı.

Başvuruların 3 Mart 2026 tarihine kadar devam edeceği bildirildi.

İkametgah kaydı Canik ilçesinde olan öğrenciler, kimlik kartı, YKS başvuru belgesi ve başvuru ödeme dekontu ile birlikte belediye hizmet binası zemin katta yer alan Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Birimi'ne başvuru yapabilecek.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Başını ezelim' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başını ezelim" dediği tehlike
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı

Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı
Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların mahallesinde sevinç var

Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların mahallesinde sevinç var
Fırına denetime giden zabıta ekiplerini şaşırtan manzara: Bu kıyafetle olmaz

Denetime giden zabıta ekiplerini şaşırtan manzara: Bu kıyafetle olmaz
Konya'yı karıştıran görüntü: Yol kenarında fuhuş pazarlığı mı yapılıyor?

Yer Konya, iddia vahim!
Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı

Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı
Türkiye'nin konuştuğu çocuk gürültüsü dehşetinde yeni gelişme! Bakan Gürlek olaya el attı

Türkiye'nin konuştuğu dehşete Bakan Gürlek el attı!
Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

Babası ünlü bir mafya lideri! Tatilde hayatının şokunu yaşıyor