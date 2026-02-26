Haberler

Canik Belediyesi çalışanlarına yönelik iftar programı düzenlendi

Güncelleme:
Canik Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla çalışanlarına yönelik bir iftar programı düzenledi. Programda konuşan Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı ve ilçeye olan hizmetlerine devam edeceklerini ifade etti.

Canik Belediyesi tarafından çalışanlara yönelik iftar programı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, programa Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile belediye çalışanları katıldı.

Programda konuşan Sandıkçı, ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini belirtti.

İlçeye yönelik hizmetleri aynı kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Sandıkçı, "Canik'imiz için gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Öz kaynaklarımızı verimli şekilde kullanıyor, kardeşlik ve birliktelikle çalışıyor, ilçemizin dört bir köşesine yeni eser ve hizmetler kazandırmayı sürdürüyoruz. Dün olduğu gibi bugün de Canik'imiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Tüm ekip arkadaşlarıma emekleri, gayretleri ve özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Program, Sandıkçı'nın personele hediye takdiminin ardından son buldu.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak
