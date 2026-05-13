Canik Belediyesinden Havza'daki selin yaralarını sarma çalışmalarına destek

Canik Belediyesi, Havza'da meydana gelen sel afeti sonrası bölge halkına yardımcı olmak ve olayın yaralarını sarmak için sahada çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, koordineli çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Canik Belediyesinden yapılan açıklamada, Havza ilçesinde kuvvetli sağanak sonrası meydana gelen sel afetinin yaralarını sarmak için sahada canla başla çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Sel afetinin hemen ardından sahada yerini alan Canik Belediyesi ekiplerinin bölgedeki diğer ekiplerle çalışmalarını koordineli şekilde yürütmeye devam ettiği aktarılan açıklamada, sel suyunun bıraktığı enkazı kaldırmaya devam eden ekiplerin ayrıca bölge halkının yardımına koştuğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Havza'da sel afetinin izlerini ortadan kaldırmak için ekiplerle sahada gayretle çalışmaya devam ettiklerini vurgulayarak, "Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, AFAD ve bölgede görevlerini sürdüren ekiplerimiz ile koordineli şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Havza ilçemizde meydana gelen selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yüce Mevla, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gamze Gebesoy
