Cani Semih Çelik'in intihar ettiği anlarda surlarda gözüken gizemli şahsın müzakereci polis olduğu ortaya çıktı

İstanbul Fatih'te cuma günü saat 16.00 sıralarında, Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde kasaplık yapan Semih Çelik (19), İkbal Uzuner (19) ve Ayşenur Halil'i (19) katletti.

SURLARDAN ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ

Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, öldürdüğü İkbal Uzuner'in başını kesip aşağı attı. Ardından boğazına ip geçiren katil zanlısı surlardan atlayarak yaşamına son verdi.

ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜ SES GETİRDİ

Yaşanan olay Türkiye gündeminden düşmezken 19 yaşındaki cani Semih Çelik'in intihar anlarında ortaya çıkan bir görüntü büyük ses getirmişti.

SURLARDAKİ 3. KİŞİ MERAK KONUSU OLMUŞTU

Çelik'in kendini aşağıya attığı anlarda surlarda gözüken 3. kişi merak konusu olmuştu. Bu kişinin müzakereci bir polis olduğu ortaya çıktı.