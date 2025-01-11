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Candan Yüceer, Gazeteciler Günü'nde Basın Mensuplarıyla Buluştu

Candan Yüceer, Gazeteciler Günü'nde Basın Mensuplarıyla Buluştu
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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yüceer, basın özgürlüğünün demokrasinin temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

Kentte bir otelde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programa Yüceer, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Mehmet Ali Şişmanlar ve daire başkanları katıldı.

Yüceer, burada yaptığı konuşmada, bütün basın mensuplarının gününü kutlayarak, meslek hayatlarında başarılar diledi.

10 Ocak 1961 yılında gazetecilerin haklarını korumak amacıyla düzenlenen 212 sayılı yasanın yürürlüğe girmesiyle 10 Ocak'ın Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlandığını ifade eden Yüceer, "Türkiye'nin demokrasisi adına çok önemli bir görevi üstleniyorsunuz. Üstelik huzur işi büyük zorluklar hayata geçiriyorsunuz. Hepimiz biliyoruz ki çağdaş bir demokrasinin olmazsa olmazı basın özgürlüğüdür, özgür basındır. Toplumun gözü, kulağı, vicdanı, konumunda olan basın, demokrasinin ve özgürlüklerin güçlenmesinin ve aynı zamanda gelişmesinde en etkili araçlardan birisidir." dedi.

Yüceer, halkın sesi olan, yapıcı eleştirileriyle, idareciliği aydınlığa yönelten, halkın refahı için eksiklerini giderme noktasında fikirleri bir araya getiren gücün basın olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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