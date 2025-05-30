Candan Erçetin ve Barcelona Gipsy Balkan Orchestra İlk Kez Buluştu

Candan Erçetin ve Barcelona Gipsy Balkan Orchestra İlk Kez Buluştu
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Candan Erçetin, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda dünya çapında ünlü Barcelona Gipsy Balkan Orchestra ile sahneye çıkarak unutulmaz bir konser verdi. İki kez bis yapan sanatçının konserine yoğun ilgi gösterildi.

Sanatçı Candan Erçetin ile Balkan müziğinin temsilcisi dünyaca ünlü Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, ilk kez aynı sahnede buluştu.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle bir araya gelen Erçetin ve orkestra, konserde Balkan ve Türk dünyasından şarkıların yer aldığı geniş bir repertuvar seslendirdi.

Konserde Erçetin ile orkestra, iki kez bis yaptı. Biletleri tükenen konsere, dinleyiciler yoğun ilgi gösterdi.

Öte yandan, Candan Erçetin, müzik kariyerindeki 30. yılı dolayısıyla turneye çıkacak. Sanatçı, 19 Temmuz'da Bodrum Antik Tiyatro, 24 Temmuz'da Antalya Açıkhava Tiyatrosu, 11 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, 18 Eylül'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu ve 2 Ekim'de İzmir'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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