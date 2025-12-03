Çanakkale Valisi Toraman, Gelibolu'da muhtarlarla buluştu

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Gelibolu merkez mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Öğretmenevi'nde gerçekleşen ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç ile ilgili kurum müdürlerinin de katıldığı toplantıda, muhtarların sorumluluk alanlarında yürütülen çalışmalar ele alındı.

Vali Toraman, yaptığı açıklamada, muhtarların vatandaşlarla devlet arasında köprü görevi gördüğünü belirterek, yerel sorunların çözümünde önemli bir rol üstlendiklerini vurguladı.

Toraman, kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi için muhtarların görüş ve katkılarının değerli olduğunu ifade etti.

Kaymakam Cihat Koç da ilçede yapılan yatırımlar ve hizmetlerin muhtarlarla işbirliği içinde daha verimli hale geldiğini belirtti.

Toplantıya katılan muhtarlar, mahalle ve köylerinde ihtiyaç duyulan hizmetler konusunda görüşlerini paylaştı.