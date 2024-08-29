Çanakkale Valisi Gökçeada'da Yöneticiler ve Vatandaşlarla Buluştu

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Gökçeada ilçesinde yöneticiler, esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Toraman, Gökçeada Sahil Güvenlik Komutanlığını ziyaretinde bot komutanlarıyla görüştü, ilçede yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Ardından Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay'ı ziyaret eden Vali Toraman, buradan Gökçeada Kaymakamlığına geçti.

Kaymakam Nur Baki Yalçın tarafından karşılanan Toraman, kaymakamlık çalışanlarıyla görüştü. Toraman'a, ilçenin genel durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

İlçe esnafıyla da görüşen Vali Toraman, Gökçeada Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı Beyza Tunca, Hakim Furkan Bulut ve Hakim Fatma Yalçın'ı ziyaret etti.

Ömer Toraman daha sonra Gökçeada Atatürk Anadolu Lisesi Pansiyonu'nda incelemelerde bulunup, Uğurlu Höyük kazı alanında Kazı Başkanı Prof. Dr. Burçin Erdoğdu ile çalışmaları inceledi.

Uğurlu köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Toraman, köyün genel durumu hakkında muhtar Hüseyin İmyat'tan bilgi aldı.

Vali Toraman, Gökçeada 5. Komando Alay Komutanlığını da ziyaret ederek Alay Komutan Vekili Piyade Albay Serkan Balkan ile görüştü.