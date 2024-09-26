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Çanakkale Lapseki'nin Kurtuluşunun 102. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Çanakkale Lapseki'nin Kurtuluşunun 102. Yılı Coşkuyla Kutlandı
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Lapseki Çarşısı'nda toplanan vatandaşlar, fener alayı yürüyüşü yaparak 102. kurtuluş yılını kutladı. Belediye Başkanı Atilla Öztürk, etkinlikte bağımsızlık mücadelesinin önemine vurgu yaptı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin kurtuluşunun 102. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Lapseki Çarşısı'nda toplanan vatandaşlara belediye ekiplerince Türk Bayrağı ve meşale dağıtıldı. Katılımcılar, daha sonra Yeni Kordon'da fener alayı yürüyüşü yaptı.

Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk, yaptığı konuşmada, Lapseki'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılını düzenledikleri etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Tarihin en önemli zaferlerinden birini andıklarını dile getiren Öztürk, "Bu toprakların nasıl savunulduğunu ve nasıl büyük bir kararlılıkla bağımsızlığımıza kavuştuğumuzu bir kez daha hatırlıyoruz." dedi.

Katılımcılar, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ve DJ Fatih Yıldırım konserleriyle eğlendi.

Kaynak: AA / Ercan Özçetin - Güncel

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