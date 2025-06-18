Çanakkale İl Tarım Müdürü Bozcaada'da Üreticilerle Bir Araya Geldi

Çanakkale İl Tarım Müdürü Bozcaada'da Üreticilerle Bir Araya Geldi
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Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Bozcaada'daki tarımsal kalkınma projelerini incelemek ve üreticilerle görüşmek üzere ziyarette bulundu. Organik tarım uygulamaları için mikrobiyal gübre desteği sağlandı.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Bozcaada'daki kırsal kalkınma çalışmaları kapsamında üreticilerle bir araya gelerek, ekili alanları inceledi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, beraberindeki şube ile ilçe müdürleriyle birlikte Bozcaada'yı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, "Gökçeada/ Bozcaada Tarımsal Kalkınma ve İskan Projesi" çerçevesinde uygulanan çalışmalar yerinde incelenerek, üreticilerle birebir görüşmeler gerçekleştirildi.

İl Müdürü Demirhan, organik tarım ve iyi tarım uygulamaları yürüten üreticilere yönelik düzenlenen mikrobiyal gübre dağıtım törenine de katıldı. Program kapsamında 30 üreticiye bin 400 litre yüzde 100 hibeli mikrobiyal gübre desteği sağlandı.

Bozcaada İlçe Kaymakamı Yunus Emre Kandemir'i makamında ziyaret eden Demirhan, ilçenin tarımsal potansiyeli ve projelerin ilerleyişi hakkında karşılıklı değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeliyle bir araya gelerek çalışmaları dinleyen Demirhan, özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaret kapsamında bağ alanları ve badem bahçelerinde incelemeler yapıldı. Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı ile yapılan görüşmelerde ise tarımsal projeler ve bağ bozumu etkinlikleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Öte yandan, Ankara'da düzenlenen ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da katılım sağladığı 7 Haziran Dünya Gıda Güvenirliliği Günü etkinliğinde, Çanakkale standına destek veren firmalara teşekkür belgeleri verildi.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel
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