Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nde Şehitler Anısına Tören Düzenlendi

Güncelleme:
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen bir törenle eğitim salonu ve akıllı sınıfa şehit polislerin isimlerini verdi. Şehit Hızır Bekir Baybörü'nün ismi akıllı sınıfa, şehit Cihan Türkmenoğlu'nun ismi eğitim salonuna verildi. Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve şehit ailelerine plaket takdim edildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğünün hizmet binasında yer alan eğitim salonu ve akıllı sınıfa, şehit polislerin isimleri verildiği bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen törenle akıllı sınıfa şehit Hızır Bekir Baybörü'nün, eğitim salonuna şehit Cihan Türkmenoğlu'nun isimlerinin verildiği belirtildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı'nın bir konuşma yaptığı kaydedilen açıklamada, şehitler için okunan duanın ardından şehit ailelerine plaket verildiği ifade edildi.

Açıklamada, törene Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz, il emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve teşkilat mensupları katıldığı kaydedildi.

