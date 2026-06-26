Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çamoba köyü yakınlarındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve orman işletme müdürlüklerine bağlı ekipler ile Ezine Belediyesi itfaiyesi sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının ormana sıçramaması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Köylülerin söndürülmesi için su tankerleriyle destek verdiği yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

"Su alımı esnasında denizin dalgalı olması nedeniyle kalkış gerçekleştirilememiştir"

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Ezine ilçesi Çamoba köyü kırsalında saat 14.20 sıralarında yangın meydana geldiği hatırlatıldı.

Yangına 5 uçak, 2 helikopter ile havadan, 11 arazöz, 3 itfaiye aracı ile karadan ilgili kurumların koordinasyonunda müdahale edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Müdahale sırasında görev yapan yangın söndürme uçaklarından biri, denizden su alımı esnasında denizin dalgalı olması nedeniyle kalkış gerçekleştirememiştir. Söz konusu uçak güvenli şekilde kıyıya yanaştırılmış olup pilotumuzun sağlık durumu iyidir ve emniyettedir. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlarımız ile jandarma ekiplerimiz olay yerinde gerekli tedbirleri almış, süreç tüm kurumlarımızın koordinasyonu içerisinde yakından takip edilmektedir."