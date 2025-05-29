Çanakkale Eceabat'ta 10 İlk Müdahale Arazözü Dağıtıldı

Çanakkale Eceabat'ta 10 İlk Müdahale Arazözü Dağıtıldı
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde düzenlenen törenle 10 adet ilk müdahale arazözü dağıtıldı. Programa katılan Çanakkale Valisi Ömer Toraman, köy muhtarlıklarına verilen arazözlerin temininde destek olanlara teşekkür etti.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde 10 ilk müdahale arazözü dağıtımı gerçekleştirildi.

Eceabat Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen programa Çanakkale Valisi Ömer Toraman ile protokol üyeleri katıldı.

Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek, yaptığı konuşmada, köy muhtarlıklarına verilen arazözlerin temin edilmesinde destek olanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Bülent Ersöz - Güncel
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