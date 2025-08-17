Çanakkale'deki Orman Yangınına Mücadele Devam Ediyor

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangının, şu an itibarıyla tahliye edilen yerleşim birimlerine sirayet etmediğini bildirdi.

Gelibolu'nun Tayfur ve Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda dün saat 16.28'de çıkan, rüzgarın etkisiyle Eceabat ilçesindeki ormanlık alanlara yayılan yangına müdahale devam ediyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Tayfur yangınında tedbir amaçlı 5 köyden 251 vatandaşın güvenli alanlara taşındığını, bunlardan 112'sinin Eceabat Gençlik Konukevi'nde misafir edildiğini belirtti.

Başta orman teşkilatının kahramanları olmak üzere bütün kurumlar ve ekiplerin yangına karşı mücadeleye devam ettiğini kaydeden Vali Toraman, "Şu an itibarıyla yangın tahliye edilen yerleşim birimlerine sirayet etmemiştir." ifadesine yer verdi.

Akşam saatlerine kadar 12 uçak ve 12 helikopterle havadan destek verilen yangına, 75 arazöz, 20 itfaiye aracı, 16 dozer, 84 diğer araç ve 985 personelle müdahale sürüyor.

Yangın nedeniyle Gelibolu'nun Karainebeyli, Eceabat'ın Yolağzı, Kumköy, Büyükanafartalar, Küçükanafartalar köyleri tedbiren tahliye edilmişti.