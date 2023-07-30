Çanakkale merkeze bağlı Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyü yakınlarındaki Ağadere Şehitliği mevkiinde nedeni henüz belli olmayan bir şekilde çıkan orman yangını, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 2 dönüm alan yanarak zarar gördü.

Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

ÇANAKKALE - Çanakkale merkeze bağlı Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyü yakınlarındaki Ağadere Şehitliği mevkiinde nedeni henüz belli olmayan bir şekilde çıkan orman yangını, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 2 dönüm alan yanarak zarar gördü.

Orman yangını saat 16.15 sıralarında nedeni henüz belli olmayan bir şekilde Eceabat ilçesine bağlı bağlı Kilitbahir köyü yakınlarında Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Ağadere Şehitliği mevkiinde çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü. Ormanlık alandaki alev ve yoğun dumanları gören vatandaşlar çok ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 ilk müdahale aracı, 15 arazöz, 8 su ikmal aracı, 5 dozer, 5 helikopter, 2 uçak, 5 treyler, 4 belediye itfaiyesi ve toplamda 250 personel bölgeye sevk edildi.

Yangın havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ederken, yangında 2 dönüm alan zarar gördü.