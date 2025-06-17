Çanakkale'deki Bot Patlamasında Genç Adam Hayatını Kaybetti

Çanakkale'deki Bot Patlamasında Genç Adam Hayatını Kaybetti
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Çanakkale'deki Sağlık-1 Botu'nda meydana gelen patlamada ağır yaralanan 23 yaşındaki Semih Çetin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda bir sağlık personeli de yaşamını yitirdi.

ÇANAKKALE'de Sağlık-1 Botu'nda meydana gelen patlamada ağır yaralanan Semih Çetin (23) hayatını kaybetti.

Olay, 12 Haziran günü saat 18.15 sıralarında merkeze bağlı Kumkale köyündeki Kumkale Balıkçı Barınağı'nda Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne ait Sağlık-1 Botu'nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebeple meydana gelen patlama sonucu sağlık personeli Ahmet Seçkin (34) hayatını kaybetti, babasına ait balıkçı teknesinin pervanesini değiştirmek için barınağa gelen kahvehane işletmecisi Semih Çetin (23) de ağır yaralandı.

Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Çetin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çetin için yarın Kumkale köyünde cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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