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Çanakkale'de zirai arazi yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'de zirai arazi yangınına müdahale ediliyor
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zirai arazide çıkan yangına, rüzgarın etkisiyle büyümesi üzerine havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zirai arazide çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı İlyasfakı köyünde zirai arazilerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı ekipler sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının kontrol altına alınması için karadan çok sayıda ekiple ve hava unsurlarıyla müdahale başlatıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş
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