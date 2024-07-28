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Çanakkale'de Yayaköy Köy Hayrı 2 Bin Kişinin Katılımıyla Gerçekleşti

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Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Yayaköy köyünde geleneksel köy hayrı 2 bin kişinin katılımı ile yapıldı. Etkinlikte Kuran-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, öğle namazı kılındı ve 20 kazan pilav, yoğurt ve aşure ikram edildi. Çan Kaymakamı, Belediye Başkanı ve siyasi parti temsilcileri de hayıra katıldı.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Yayaköy köyünde geleneksel köy hayrı 2 bin kişinin katılımı ile yapıldı.

Yayaköy köyünde, etkinlik öncesinde köy imam hatibi Yasin Şahin'in ve çevre köy imam hatipleri Kuran-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okudu.

Topluca kılınan öğle namazının ardından köy meydanında toplanan 2 bin kişiye 20 kazan pilav, yoğurt ve aşure ikram edildi.

Köy muhtarı Hasan Doğru, geleneksel olarak düzenledikleri hayıra katılanlara teşekkür etti.

Hayır yemeğine Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, Çan Belediye Başkanı Harun Arslan, CHP İlçe Başkanı İlhan Demiral, İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Erol, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Nazmi Duran, İlçe Özel İdare Müdürü Metin Türker, Muhtarlar Derneği Başkanı Turgay Şahin ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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