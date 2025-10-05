Çanakkale'de Yangında Hayatını Kaybeden Mehmet Özdemir'in Cenazesi Defnedildi
Karacaören köyünde düzenlenen cenaze töreninde, alev alan otomobilde hayatını kaybeden kuaför Mehmet Özdemir son yolculuğuna uğurlandı. Özdemir'in cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından yapılan törenin ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Kentte kuaförlük yapan Özdemir için merkeze bağlı Karacaören köyü camisinde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine Özdemir'in ailesi ve yakınları katıldı.
Özdemir'in cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Karacaören köyünün çıkışındaki boş arazide 27 Eylül'de yanan 34 GJ 6794 plakalı otomobilin sürücü koltuğundaki cesedin Mehmet Özdemir'e ait olduğu Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından belirlenmişti.
Olaydan iki gün önce evlenen Özdemir'in düğünü ise 18 Ekim'de olacaktı.
