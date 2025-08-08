Çanakkale'de Yangına Havadan ve Karadan Müdahale
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Sarıcaeli köyü yakınlarındaki orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildiğini açıkladı. Yangına 4 uçak, 4 helikopter, 30 arazöz ve 4 dozer ile müdahale sürüyor.
VALİ TORAMAN'DAN AÇIKLAMA
Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yakınlarındaki bozuk ormanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale sürerken; Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yangına havadan 4 uçak, 4 helikopter ile havadan, karadan ise 30 arazöz, 4 dozer müdahale ediyor" dedi.
Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel