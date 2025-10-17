Haberler

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
Güncelleme:
Çanakkale'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı, bunlardan 4'ü tutuklandı. Operasyon kapsamında çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanın 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 7-10 Ekim arasında Biga ve Ezine'de operasyon düzenlendi.

Operasyonda, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları ve kullandıkları tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 94 gram sentetik uyuşturucu madde, 5 adet satışa hazır sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ile ruhsatsız av tüfeği, fişek ve pala tipi bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
