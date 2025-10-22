Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonları: 17 Gözaltı, 5 Tutuklama

Çanakkale'de jandarma tarafından son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu veya uyarıcı maddeyle mücadele kapsamında, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 14-21 Ekim'de Bayramiç, Biga, Çan ve Ezine ilçelerinde, 28 personel ve narkotik köpeğinin de katılımıyla operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda bir kilograma yakın sentetik uyuşturucu ile kullanım aparatı, 150 sentetik ecza, sigara sarma makinesi, hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan 17 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından işlem yapıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla, diğerleri ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.