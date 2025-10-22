Haberler

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonları: 17 Gözaltı, 5 Tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyonlarda 1 kg sentetik uyuşturucu ve çeşitli kullanım aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınanlardan 5'i tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

Çanakkale'de jandarma tarafından son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu veya uyarıcı maddeyle mücadele kapsamında, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 14-21 Ekim'de Bayramiç, Biga, Çan ve Ezine ilçelerinde, 28 personel ve narkotik köpeğinin de katılımıyla operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda bir kilograma yakın sentetik uyuşturucu ile kullanım aparatı, 150 sentetik ecza, sigara sarma makinesi, hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan 17 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından işlem yapıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla, diğerleri ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap

Gazze'de Türk askerini ister mi? İlk kez açıkça soruldu, işte cevabı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a İlkay Gündoğan şoku

Galatasaray'a İlkay şoku
Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı

Genç kadın korku evinde kabusu yaşadı! Çalışana gözaltı, mekana mühür
43 yıldır iktidarda! Kamerun'daki seçimleri kazanan isim 92 yaşındaki Biya oldu

Dünyanın en yaşlı lideri sandıktan bir kez daha zaferle çıktı
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Galatasaray'a İlkay Gündoğan şoku

Galatasaray'a İlkay şoku
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
İstinaf Zehra Kınık'ın cezasını bozdu

Fatma Zehra Kınık'a verilen hapis cezası bozuldu
Tohum makinesine düşen 9 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Tohum makinesine düşen 9 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Tedesco'dan taraftarı delirten Duran sözleri

Tedesco'dan taraftarı delirten Duran sözleri
Olaylı derbi sonrası 'hakaret' davasında Selahattin Baki'ye hapis istemi

Savcı, Fenerbahçeli eski yöneticinin hapsini istedi
Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı

Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı
Vatandaşı isyan ettiren proje: Bu kente yapılmış bir ihanettir, hakarettir

"Bu nasıl mühendislik? Kente yapılmış bir ihanettir, hakarettir"
Silahla 'şaka' videosu çeken gençler polisi karşısında görünce donup kaldı

Silahla video çeken gençler polisi karşısında görünce donup kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.