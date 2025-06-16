Çanakkale'de Trafik Kazası: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de Trafik Kazası: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir ticari aracın karşı yönden gelen otomobil ile çarpışması sonucu anne ve oğlu yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu anne ve oğlu hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ezine'den Geyikli istikametine seyir halindeki Şaban Yılmaz'ın (41) kullandığı 17 ACU 684 plakalı ticari araç, Aladağ köyü yakınlarında, karşı yönden gelen Erol Uysal (46) yönetimindeki 17 EY 439 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden Erol Uysal ile yanında bulunan annesi Hatice Uysal hayatını kaybetti.

Yaralanan diğer sürücü Yılmaz, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Erol Güngördü - Güncel
Edin Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü! 1 yıllık anlaşma duyuruldu

Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü! 1 yıllık anlaşma duyuruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Piyasalar merakla bekliyordu! İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Ünlü şarkıcı İran'da mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin

Ünlü şarkıcı yangın yerine dönen İran'da mahsur kaldı
Nişanda şaka sınırlarını zorladı! Avatar Atakan kahveye sıvı sabun ekledi

Nişanda şaka sınırlarını aştı! Kahveye sıvı sabun kattı
Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek

Dünya diken üstünde! Netanyahu mesajı harabeye dönen kentte verdi
LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu

LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu

Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
İsrail-İran savaşında 4. gün! Bilanço her saat ağırlaşıyor

Savaşta 4. gün! Bilanço her geçen saat ağırlaşıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.