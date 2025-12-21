Haberler

Çanakkale'deki kazada ölen 5 kişiden Neslihan öğretmen, 5 ay önce evlenmiş

Çanakkale'deki kazada ölen 5 kişiden Neslihan öğretmen, 5 ay önce evlenmiş
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan otomobilin karşı yönden gelen bir araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada, edebiyat öğretmeni Neslihan Soysal dahil 5 kişi hayatını kaybetti. Yaralı Mustafa Soysal, kazadan 5 ay önce evlendiği eşini kaybetti.

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı öne sürülen otomobilin ters yöne girip başka bir otomobille çarpışması sonucu hayatını kaybeden 5 kişiden edebiyat öğretmeni Neslihan Soysal'ın, kazada yaralanan eşi Mustafa Soysal ile 5 ay önce evlendiği, annesi Feray Akın'ın da 8 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Çanakkale-Lapseki kara yolunda meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 APD 325 plakalı otomobile polis ekipleri 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü ihtara uymadı, polis ekipleri de peşine düştü. Takip sırasında Kangırlı sapağında ters yöne giren otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Soysal yönetimindeki 17 LP 800 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, 35 APD 325 plakalı otomobildeki Nuray Tekin, Osman Göksu ve Doğukan Samet Eğer ile diğer araçtaki Neslihan Soysal ve Hanife Soysal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü Mustafa Soysal ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mustafa Soysal, tedavisinin ardından taburcu edildi.

ANNESİ DE TRAFİK KAZASINDA ÖLMÜŞ

Kazada yaşamını yitiren edebiyat öğretmeni Neslihan Soysal'ın, kazada yaralanan Mustafa Soysal ile temmuz ayında evlendiği belirtildi. Neslihan Soysal'ın annesi Feray Akın'ın da 2017 yılında Anneler Günü gezisi için İzmir'den yola çıkan midibüsün Muğla-Marmaris kara yolunda uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
TBMM'ye binlerce dilekçe sunuldu! Haftada 4 gün mesai masada

Çalışanların hayali gerçek mi oluyor? Meclis'e binlerce dilekçe yağdı
San Francisco'da 130 bin kişi elektriksiz kaldı

Şehirde büyük kaos! 130 bin kişi bir anda elektriksiz kaldı
Muhabir Merve Tokaz: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum

Ünlü muhabir isyan etti: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kışın en sert günleri kapıda! Zemheri soğukları başlıyor, 40 gün sürecek

Kışın en sert günleri kapıda! Zemheri başlıyor, 40 gün sürecek
Katliam gibi kaza! Hayatını kaybeden 5 kişinin kimliği belli oldu

İşte katliam gibi kazada hayatını kaybeden 5 kişinin isimleri
İğne ipliğe dönen Işın Karaca açlığa bulduğu ilginç çözümü anlattı

İğne ipliğe dönen Işın Karaca açlığa bulduğu ilginç çözümü anlattı
Kestiği ağacın altında kalan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kestiği ağacın altında kalan genç hayatını kaybetti
Kışın en sert günleri kapıda! Zemheri soğukları başlıyor, 40 gün sürecek

Kışın en sert günleri kapıda! Zemheri başlıyor, 40 gün sürecek
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Eşini sokak ortasında öldüresiye döven kocadan akılalmaz ifade: Estetik yaptırıp boşanmak istedi

Eşini sokakta öldüresiye döven koca: Estetik yaptırıp boşanmak istedi
Osman Gökçek bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim

Bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim
Kan donduran detaylar! Çifte cinayetten sonra çorba içmeye gitmiş

Soğukkanlılığın böylesi! Çifte cinayetten sonra çorba içmeye gitmiş
Murat Övüç tutuklandı

Murat Övüç tutuklandı
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Forkliftin altında kalan işçi öldü

Çalıştığı fabrikada forkliftin altında kalan işçi öldü
Mezarlıkta boğazları kesilmiş halde bulundular! 2 gencin kimlikleri ortaya çıktı

Mezarlıkta ölü bulunan 2 gencin kimlikleri ortaya çıktı
title