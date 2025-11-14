Haberler

Çanakkale'de TIR ile çarpışan traktörün sürücüsü ve eşi hayatını kaybetti

Çanakkale'de TIR ile çarpışan traktörün sürücüsü ve eşi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, TIR ile çarpışan traktörün sürücüsü Necdet Özcan ve eşi Ayşe Özcan, kaza sonucu hayatlarını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, TIR ile çarpışan traktörün sürücüsü Necdet Özcan (65) ile yanındaki eşi Ayşe Özcan (65), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.00 sıralarında, Çanakkale-İzmir kara yolunda Ezine-Geyikli Kavşağı'nda meydana geldi. Ezine'den Ayvacık istikametine seyir halinde olan B.Ç.'nin yönetimindeki 59 AIL 476 plakalı TIR ile Bozcaada Kavşağı'nda Necdet Özcan yönetimindeki 17 DU 480 plakalı traktöre çarptığı ileri sürüldü. Çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri Necdet Özcan ve yanındaki eşi Ayşe Özcan'ın yaşamlarını yitirdiğini belirledi. TIR'ın sürücüsü B.Ç. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
