Çanakkale'de ters yönde seyreden sürücü hakkında işlem başlatıldı

Çanakkale'de ters yöne girerek araç kullanan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sosyal medya platformlarında bir sürücünün ters yönde araç kullandığına dair paylaşılan görüntüler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu araç tespit edilip gerçekleştirilen denetimlerde sürücü S.U. yakalandı.

İncelemede sürücünün, sürücü belgesinin olmadığı ve 3,12 promil alkollü şekilde araç kullandığı tespit edildi.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca sürücü hakkında idari para cezası uygulandı, araç, çekici marifetiyle otoparka çekilerek 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Sürücü S.U. hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde araç kullanmak" suçundan Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca adli işlem başlatılıp gözaltına alındı.