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Otomobiliyle ters şeritte ilerleyen sürücü trafiği tehlikeye attı

Otomobiliyle ters şeritte ilerleyen sürücü trafiği tehlikeye attı
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Çanakkale-Bursa kara yolunda bir sürücü, otomobiliyle ters şeritte ilerleyerek trafiği tehlikeye attı. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.

ÇANAKKALE'de bir sürücünün, otomobiliyle ters şeritte ilerleyerek trafiği tehlikeye attığı anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Çanakkale-Bursa kara yolunda meydana geldi. Bir sürücünün otomobiliyle Bursa yönüne doğru ters şeritte ilerlediği anlar, bu sırada organize sanayi bölgesinden çıkan bir aracın kamerasına yansıdı. Bir süre ters şeritte ilerleyen otomobil sürücüsü trafiği tehlikeye attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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