Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Söndürüldü

Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Söndürüldü
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir tarım arazisinde çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürüldü. Yangın 60 dekar tarım alanını etkiledi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.

Bayramiç ile Ezine arasında Çavuşköy köyündeki bir tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

1 helikopter ile havadan, 12 arazöz ve 1 itfaiye aracıyla karadan müdahale edilen yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

Yangının 60 dekar tarım alanını etkilediği öğrenildi.

Kaynak: AA / Sabahattin Sallama - Güncel
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