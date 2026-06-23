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Çanakkale'de tarım arazisinde yangın

Çanakkale'de tarım arazisinde yangın
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Çanakkale'nin Özbek köyü yakınlarında buğday ekili tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının kuşların elektrik tellerine çarpması sonucu çıktığı belirlendi. Soğutma çalışmaları sürüyor.

ÇANAKKALE'de tarım arazisinde çıkan ve geniş alana yayılan yangın, ekipler tarafından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Özbek köyü yakınlarındaki buğday ekili tarım arazisinde, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Havadan 2 uçak, 1 helikopter, karadan ise çok sayıda arazöz ve orman işçisi ile alevlere müdahale edildi. Yarım saatlik çaba sonucu alevler, saat 11.00 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. İncelemede; kuşların elektrik tellerine çarpması sonucu, oluşan kıvılcımla yangının çıktığı belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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