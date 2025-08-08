Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimiz merkez Sarıcaeli köyü kırsalında ve Bayramiç Yiğitler köyü kırsalında çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Şu an itibarıyla Çanakkale il merkezini tehdit eder bir durum yoktur." ifadelerini kullandı.

Çanakkale Boğazı, yangın söndürme uçaklarının çalışmasının engellenmemesi için kuzeyden güneye tek yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.